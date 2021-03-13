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Протестующие напали на микроавтобус, в котором ехал президент Аргентины

Протестующие напали на микроавтобус, в котором ехал президент Аргентины Протестующие забросали камнями автомобиль, в котором находился президент Аргентины Альберто Фернандес во время поездки в провинцию Чубут
Другие страны
13 марта 2021 г. 20:50
Протестующие напали на микроавтобус, в котором ехал президент Аргентины
Альберто Фернандес

Протестующие забросали камнями автомобиль, в котором находился президент Аргентины Альберто Фернандес во время поездки в провинцию Чубут.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Todo Noticias.

На кадрах, показанных в эфире, видно, как протестующие окружили микроавтобус, в который садился Фернандес. Манифестанты стучали по автомобилю и кричали, а несколько человек бросили в машину камни и разбили одно из окон. По данным телеканала, в результате инцидента никто не пострадал.

Собравшиеся протестовали против крупного горнодобывающего проекта, реализацию которого продвигает губернатор Чубута Мариано Арсиони.

Президент Аргентины прибыл в Чубут, чтобы посетить зоны, пострадавшие от пожаров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоArgentinada prezidentə hücum edilib

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