Протестующие напали на микроавтобус, в котором ехал президент Аргентины

Протестующие забросали камнями автомобиль, в котором находился президент Аргентины Альберто Фернандес во время поездки в провинцию Чубут

Протестующие забросали камнями автомобиль, в котором находился президент Аргентины Альберто Фернандес во время поездки в провинцию Чубут.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Todo Noticias.

На кадрах, показанных в эфире, видно, как протестующие окружили микроавтобус, в который садился Фернандес. Манифестанты стучали по автомобилю и кричали, а несколько человек бросили в машину камни и разбили одно из окон. По данным телеканала, в результате инцидента никто не пострадал.

Собравшиеся протестовали против крупного горнодобывающего проекта, реализацию которого продвигает губернатор Чубута Мариано Арсиони.

Президент Аргентины прибыл в Чубут, чтобы посетить зоны, пострадавшие от пожаров.