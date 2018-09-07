Протестующие на юге Ирака, в Басре, жгут правительственные здания, есть жертвы

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Обстановка в городе Басра на юге Ирака, где уже не сколько дней не прекращаются акции протестов, накаляется с каждым часом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Протестующие поджигают правительственные здания и офисы политических партий.

Сообщается о пожаре в здании государственного телеканала Al Iraqiya, в офисах канала Al Ghadeer и радиостанции Nakheel. По поступающей информации, уже сожжены представительства военизированного ополчения "Асаиб Ахль аль-Хакк" из проправительственного формирования шиитов, бригады "Бадр", входящей в состав "Аль-Хашд аш-Шааби", а также Партии исламского призыва ("Ад-Даава").

Кроме того, по информации телеканала Al Khadas, в настоящее время толпа направляется к консульству Ирана.