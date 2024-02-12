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Протестующие фермеры заблокировали главный КПП на границе Молдовы с Румынией

Протестующие фермеры заблокировали главный КПП на границе Молдовы с Румынией Крупнейший на границе Молдовы с Румынией пограничный пункт "Леушень" заблокирован протестующими фермерами.
Другие страны
12 февраля 2024 г. 18:52
Протестующие фермеры заблокировали главный КПП на границе Молдовы с Румынией

Крупнейший на границе Молдовы с Румынией пограничный пункт "Леушень" заблокирован протестующими фермерами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция республики.

"В течение часа дорога, ведущая к пограничному пункту "Леушень - Албица", заблокирована фермерами. Мы призываем граждан, отправляющихся в Румынию или из Румынии, выбирать альтернативные маршруты", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале инспектората полиции. Он предупредил аграриев, что своими действиями "они ограничивают право граждан на свободное передвижение".

Фермеры начали в понедельник предупредительные акции протеста в Молдове, требуя ускорить выделение обещанной компенсации в размере 23 млн долларов и начать переговоры. По мнению протестующих, никогда еще ситуация в сельском хозяйстве не была такой сложной, как сейчас, кризис чреват разорением тысяч производителей.

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