Протестующие фермеры во Франции блокируют автотрассы в регионе Иль-де-Франс

Протестующие фермеры во Франции начали блокировать автотрассы в столичном регионе Иль-де-Франс. Акции проходят по призыву профсоюзов FRSEA и Jeunes Agriculteurs.

Протестующие фермеры во Франции начали блокировать автотрассы в столичном регионе Иль-де-Франс. Акции проходят по призыву профсоюзов FRSEA и Jeunes Agriculteurs.

Как передает Report, об этом сообщает издание Parisien.

"В понедельник утром движение затруднено на нескольких дорогах Иль-де-Франс, особенно в департаментах Ивелин и Валь-д'Уаз. Фермеры планируют перекрыть основные дороги вокруг Парижа на неопределенный срок, поскольку в Нацсобрании начинаются дебаты по законопроекту о регламентировнии сельского хозяйства, включая использование пестицидов", - отмечает издание.

Аграрии на тракторах устраивают "операции улитка" на автодорогах страны, двигаясь на малых скоростях и тем самым намеренно замедляя движение транспорта.

На прошлой неделе фермеры уже блокировали несколько автодорог в департаментах Нор и Па-де-Кале на севере страны. Аграрии недовольны мерами законопроекта, который должен был упростить бюрократические процедуры, порядок сертификации их деятельности, пересмотреть ограничения использования пестицидов.