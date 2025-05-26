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Протестующие фермеры во Франции блокируют автотрассы в регионе Иль-де-Франс

Протестующие фермеры во Франции блокируют автотрассы в регионе Иль-де-Франс Протестующие фермеры во Франции начали блокировать автотрассы в столичном регионе Иль-де-Франс. Акции проходят по призыву профсоюзов FRSEA и Jeunes Agriculteurs.
Другие страны
26 мая 2025 г. 12:40
Протестующие фермеры во Франции блокируют автотрассы в регионе Иль-де-Франс

Протестующие фермеры во Франции начали блокировать автотрассы в столичном регионе Иль-де-Франс. Акции проходят по призыву профсоюзов FRSEA и Jeunes Agriculteurs.

Как передает Report, об этом сообщает издание Parisien.

"В понедельник утром движение затруднено на нескольких дорогах Иль-де-Франс, особенно в департаментах Ивелин и Валь-д'Уаз. Фермеры планируют перекрыть основные дороги вокруг Парижа на неопределенный срок, поскольку в Нацсобрании начинаются дебаты по законопроекту о регламентировнии сельского хозяйства, включая использование пестицидов", - отмечает издание.

Аграрии на тракторах устраивают "операции улитка" на автодорогах страны, двигаясь на малых скоростях и тем самым намеренно замедляя движение транспорта.

На прошлой неделе фермеры уже блокировали несколько автодорог в департаментах Нор и Па-де-Кале на севере страны. Аграрии недовольны мерами законопроекта, который должен был упростить бюрократические процедуры, порядок сертификации их деятельности, пересмотреть ограничения использования пестицидов.

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