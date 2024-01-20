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Протестующие фермеры перекрыли несколько шоссе на юге Франции

Протестующие фермеры перекрыли несколько шоссе на юге Франции Фермеры организовали акции протеста на юге Франции, перекрыв движение по нескольким автодорогам.
Другие страны
20 января 2024 г. 02:14
Протестующие фермеры перекрыли несколько шоссе на юге Франции

Фермеры организовали акции протеста на юге Франции, перекрыв движение по нескольким автодорогам.

Как передает Report со ссылкой на газету La Depeche, люди на тракторах перекрыли несколько участков шоссе от Тулузы до коммуны По. Фермеры также заблокировали съезды, а местами и несколько полос на четырех крупных автострадах вокруг Тулузы. По информации издания, участники акций протеста рассчитывают на поддержку коллег из Верхних Пиреней в субботу.

Фермеры жалуются на снижение доходов и требуют среди прочего снизить налог на топливо для сельскохозяйственной техники и смягчить экологические требования к хозяйствам. Некоторые поднимают проблему распространения эпизоотической геморрагической болезни в животноводческих хозяйствах. В пятницу вечером министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Марк Фено распорядился обеспечить компенсацию расходов на лечение скота. Еще одна проблема - неравномерное распределение водных ресурсов и нехватка искусственных водохранилищ на случай засухи.

Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил главе МВД Жеральду Дарманену обеспечить встречи префектов на местах с лидерами фермерских ассоциаций для обсуждения их требований в предстоящие выходные. По данным газеты L'Opinion, Национальная федерация профсоюзов фермеров (FNSEA) готовится провести крупные манифестации в феврале перед ежегодным сельскохозяйственным салоном, который пройдет под Парижем с 24 февраля по 4 марта.

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Версия на азербайджанском языке Fransanın cənubunda etiraz edən fermerlər bir neçə şoseni bağlayıblar

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