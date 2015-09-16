Протестная волна в столице Молдовы спадает, заявил активист DA

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Акции протеста в Кишиневе больше не смогут собрать десятки тысяч человек, заявил в среду на митинге, прошедшем перед зданием правительства Молдовы, один из активистов гражданской платформы DA Василий Нэстасе, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В Молдове идет вторая неделя протестов представителей гражданской платформы DA (Demnitate si adevar "Достоинство и правда"). Два масштабных митинга прошли 6 и 13 сентября. По данным МВД, в них соответственно приняло участие 40 тыс. и 15 тыс. человек. Протесты в центре Кишинева проходят в режиме "нон-стоп", однако они уже не несут массовый характер. Несмотря на то, что каждый день увеличивается число палаток в палаточном городке, на протесты выходят от 50 до 100 человек.

"Люди приезжают на митинги со всех районов страны. Они несут большие транспортные расходы, поэтому в воскресенье, к сожалению, не будет столько народа, как в прошлый раз. Но мы призовем на массовую манифестацию, когда окончательно решим выгнать олигархов из власти", — сказал Нэстасе.

Он отметил, что в воскресенье, 20 сентября, платформа DA проведет автопробег.

Участники протестов призывают руководство Молдовы подать в отставку и провести досрочные парламентские выборы и прямые выборы президента (сейчас главу государства избирает парламент).

С понедельника представители DA начали пикетировать здания госучреждений, требуя отставки руководителей. Акции протеста прошли у Генпрокуратуры, Национального антикоррупционного центра. В среду утром активисты DA пикетировали резиденцию президента страны Николая Тимофти. Акция прошла мирно.

Ранее представители DA заявили о намерении создать партию для участия в досрочных парламентских выборов, проведения которых они добиваются. Нэстасе не исключал, что возглавить политформирование может Майя Санду, которую правящий альянс "За европейскую интеграцию" в июле выдвигал кандидатом на должность премьера, хотя в последний момент Санду взяла самоотвод.