Прошлый год стал рекордным по числу туристов в мире

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Число туристов в прошлом году достигло рекордных 1 миллиарда 235 миллионов человек.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Мадриде глава Всемирной туристской организации (UNWTO) Талеб Рифаи.

"2016 год вновь стал рекордным. Число туристов достигло 1 миллиарда 235 миллионов человек. Это на 3,9% выше, чем в 2015", - сказал Рифаи. Таким образом, по его словам, в прошлом году путешествовало на 46 миллионов больше людей по сравнению с предыдущим периодом. С 2008 года туризм вырос на 300 миллионов человек, отметил глава UNWTO.

По его словам, активнее всего развивается туризм в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и в Африке - на обоих направлениях рост составил 8%. Азию посетили на 24 миллиона туристов больше, чем в 2015 году, в общей сложности 303 миллиона человек. В Африку в прошлом году съездили на 4 миллиона больше, чем годом ранее - 58 миллионов.

Хуже всего, по объективным причинам, ситуация в странах Ближнего Востока - падение туристических потоков достигло 4% (всего страны региона посетили 54 миллиона туристов), отметил Рифаи.