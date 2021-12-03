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Прошли торжественные проводы Ангелы Меркель с поста канцлера Германии

Прошли торжественные проводы Ангелы Меркель с поста канцлера Германии В Берлине возле здания Минобороны прошли торжественные проводы с поста канцлера Ангелы Меркель. Но официально она покинет свой пост 8 декабря.
Другие страны
3 декабря 2021 г. 09:34
Прошли торжественные проводы Ангелы Меркель с поста канцлера Германии

В Берлине возле здания Минобороны прошли торжественные проводы с поста канцлера Ангелы Меркель. Но официально она покинет свой пост 8 декабря.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, из-за ограничений в связи с COVID-19 на мероприятие были приглашены около 200 человек. В ходе церемонии "Вечерняя заря" канцлер произнесла короткую речь, после чего оркестр бундесвера сыграл несколько композиций, которые выбрала сама Меркель: гимн XVIII века "Великий Боже, мы славим тебя", композицию "Для меня прольется дождь из красных роз" актрисы и певицы Хильдегард Кнеф и песню "Ты забыл цветную пленку" панк-рокерши из ГДР Нины Хаген.

После ухода Меркель в Бундестаге должно пройти голосование, в ходе которого будет избран новый канцлер ФРГ. Ожидается, что ее на посту канцлера сменит министр финансов Олаф Шольц.

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Версия на английском языке German military honors outgoing Chancellor Angela Merkel with punk rock sendoff

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