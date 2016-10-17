Прощание с королем Таиланда продлится несколько месяцев

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Жители Таиланда съезжаются в Бангкок, чтобы отдать последнюю дань уважения королю Пумипону Адульядету, скончавшемуся 13 октября после продолжительной болезни.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, прощание, как ожидается, займет несколько месяцев.

Тело монарха было доставлено из больницы в Большой королевский дворец на следующий день после его кончины.

В настоящий момент гроб с забальзамированным телом помещен внутрь специального сооружения - гробницы или погребальной урны, именуемой по-тайски "кот".

Согласно традиции, буддийские монахи в течение 172 дней будут находиться поблизости, читая молитвы за упокой Пумипона Адульядета. В Бюро королевского двора проинформировали, что подданные смогут поклониться гробнице на 15-й день после начала этого религиозного обряда. Пока же им разрешено оставлять соболезнования в специальной книге, помещенной в отдельном павильоне на территории дворца.