Прощание с Бенедиктом XVI продлится три дня

Повышенные меры безопасности принимаются в Ватикане, площадь Святого Петра перед одноименным собором перекрыта, вокруг собираются многочисленные туристы, удивленные тем, что не могут пройти к вертепу в центре площади.

Повышенные меры безопасности принимаются в Ватикане, площадь Святого Петра перед одноименным собором перекрыта, вокруг собираются многочисленные туристы, удивленные тем, что не могут пройти к вертепу в центре площади.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, вокруг стянуты усиленные патрули полиции и карабинеров на бронированных автомобилях.

Как корреспонденту ТАСС пояснили стражи порядка, это связано с предстоящей позже новогодней мессой во главе с Папой Римским Франциском. "Скорее всего, определенные ограничения сохранятся вплоть до понедельника, поскольку будут проводиться проверки перед прощанием с почечным Папой Римским", - сказал собеседник агентства.

Несмотря на смерть в субботу утром почетного Папы Римского на покое Бенедикта XVI, программа Франциска на новогодние дни, когда отмечаются католические праздники (31 декабря - Святого Сильвестра, 1 января - торжество Пресвятой Богородицы), не претерпела изменений.

Объявлено, что прощание с Бенедиктом начнется утром в понедельник и продлится три дня - вплоть до похорон, которые пройдут на площади Святого Петра 5 января 2023 года.