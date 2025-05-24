Африка стирает французское колониальное наследие с карт своих городов

Прощай, Шарль де Голль: Африка стирает французское колониальное наследие с карт своих городов

В странах Западной Африки набирает обороты кампания по избавлению от французского колониального наследия - очередным этапом стало массовое переименование улиц, площадей и районов, которые десятилетиями носили имена французских генералов, политиков и деятелей культуры.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, этот процесс представляет собой не просто смену табличек, а глубокий акт деколонизации сознания и возвращения национальной идентичности народам, некогда живших под тенью французского влияния.

Так, правительство Буркина-Фасо разработало масштабный план по замене всех названий улиц, несущих отпечаток французской культуры. В первую очередь под удар попали имена французских генералов и деятелей колониальной эпохи, чьи имена украшали общественные здания и улицы.

План охватывает не только улицы, но и достопримечательности, памятники, исторические цитаты, названия организаций, архитектурные сооружения и целые районы.

Особенно символично, что новое руководство Буркина-Фасо во главе с Ибрагимом Траоре выбирает имена личностей, активно противостоявших французскому влиянию. Вместо де Голля, Федерба и Монтеня улицы теперь носят имена соратников Тома Санкары, национального героя, убитого в 1987 году при поддержке французских спецслужб. Это Жан Андре Сумда, Бабу Полин Бамони и Сибири Патрис Загре.

Процесс переименования охватил не только Буркина-Фасо, но и другие страны региона — Мали, Нигер, Чад, Сенегал и Центральноафриканскую Республику.

Особенно показательно исчезновение имени Шарля де Голля с карт африканских городов. Этот процесс имеет глубокое символическое значение, учитывая роль генерала в истории Франции и ее колоний.

В Ниамее, столице Нигера, улица Шарля де Голля теперь носит имя Джибу Бакари — одного из самых известных борцов за независимость страны.

В Уагадугу, столице Буркина-Фасо, главная улица, ранее названная в честь де Голля, переименована в честь Томаса Санкары.

Там же улица Франции получила имя Мари Терезы Уфуэ-Буаньи, первой женщины, носившей титул первой леди страны, а улица Марселя теперь носит имя Филиппа Грегуара Ясси, бывшего председателя Национального собрания.

В Мали также активно ведется процесс деколонизации карты — все французские названия исчезли с улиц основных городов, уступив место именам малийских и общеафриканских героев.

Этот процесс переименования — не просто смена табличек, а важный шаг в психологическом освобождении от колониального наследия и формировании новой, независимой африканской идентичности.