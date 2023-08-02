Пророссийские хакеры атаковали сайты пяти итальянских банков

Пророссийская хакерская группа NoName 057(16) совершила кибератаки на веб-сайты как минимум пяти итальянских банков.

Пророссийская хакерская группа NoName 057(16) совершила кибератаки на веб-сайты как минимум пяти итальянских банков.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщило агентство кибербезопасности страны. О причастности к атаке заявили и сами хакеры.

Речь идет о банках Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena, BPER Banca, FinecoBank и Banca Popolare di Sondrio. Чтобы нарушить работу сайтов, хакеры прибегли к DDoS-атакам. Источник Reuters в одном из банков рассказал, что их сайт отключился из-за интенсивного трафика на короткий период времени, однако сбоев в работе мобильного приложения не зафиксировано.

"Мы атаковали пять итальянских банков, их клиенты сходят с ума и пишут в соцсетях, что у финансовых организаций не работают сервисы и приложения", - говорится в сообщении в Telegram-канале NoName 057(16).

Сообщения сопровождаются эмодзи в виде российского флага, логотип группировки - след лапы медведя. На скриншотах, подтверждающих факт взлома веб-сайтов, изображен бурый медведь.

Начиная с марта прошлого года хакеры провели ряд кибератак на украинские, американские, европейские сайты госучреждений, СМИ и частных компаний. В частности, в день вступления Финляндии в НАТО - 4 апреля - NoName 057(16) атаковала сайты парламента Финляндии.