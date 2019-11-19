Проректор МГИМО: День азербайджанской кухни приносит больше, чем несколько занятий по регионоведению

18 ноября в Московском государственном институте международных отношений состоялось открытие Недели Азербайджана, приуроченной к 15-летию Азербайджанского клуба МГИМО, официальную часть которого открыл проректор МГИМО по общим вопросам Артем Мальгин.

В беседе с журналистом российского бюро Report Артем Мальгин сообщил, что подобные мероприятия проводятся не столько для азербайджанского сообщества, сколько для ребят, которые представляют другие российские регионы и другие страны.

"Время студенчества - это время учебы, а учеба проходит не только в классах. Учеба - это знакомство со своими коллегами из других стран, знакомство с другой культурой, возможность, так сказать, "попробовать на вкус" другую страну. Когда проходит, к примеру, День азербайджанской кухни, этот день приносит больше, чем несколько занятий по регионоведению, посвященному Азербайджану", - сказал он.

Мальгин подчеркнул, что с самого начала призвал организаторов делать эти мероприятия не только для своих: "Для своих, конечно, хорошо, но нужно сделать так, чтобы о стране узнало как можно больше ребят. Неделя начинается с выставки азербайджанского изобразительного искусства, также будут показаны азербайджанские кинофильмы, будут выступать творческо-студенческие коллективы и так далее… Это как бы разворачивает ребят из других стран непосредственно к Азербайджану, заставляет интересоваться, заставляет их потом купить билет на самолет и прилететь в страну, пробыть несколько дней и лучше узнать ее".

Говоря о совместных проектах с Азербайджаном, проректор отметил, что их проводится большое количество: "У нас постоянно проходит много совместных мероприятий с Азербайджаном. Несколько раз в год студенты выезжают на образовательный модуль в Азербайджан, два раза в год ребята участвуют в каникулярных школах, которые организует Фонд Гейдара Алиева и АМОР и так далее".

Игбал Рустамов