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    Пропавший в Мьянме военный самолет с телами погибших нашли в море

    Мы обнаружили обломки пропавшего самолета и несколько тел в море, - заявил командующий мьянманской армией© Foto: M Radzi Desa

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Пропавший в Мьянме военный самолет с телами погибших обнаружен в море в четверг.

    Как передает Report, об этом сoобщает агентство Франс Пресс со ссылкой на военных.

    "Мы обнаружили обломки пропавшего самолета и несколько тел в море", - заявил командующий мьянманской армией Мин Аун Хлаинг.

    Самолет, летевший с южного побережья Мьянмы в Янгон, пропал с радаров, когда пролетал над морем в 20 милях западнее города Давэй (Тавой). На борту самолета, по последним данным, находилось 122 человек, в том числе 15 детей.

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