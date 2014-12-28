Пропавший самолет компании AirAsia находится в эксплуатации более шести лет

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/Исчезнувший в воскресенье с радаров наземных служб самолет компании AirAsia, выполнявший рейс из индонезийского города Сурабая в Сингапур, находится в эксплуатации более шести лет.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, согласно данным перевозчика, никаких ЧП с ним зарегистрировано не было.

По имеющейся информации, первый рейс самолет совершил в сентябре 2008 года и в основном использовался на рейсах в Сингапур, Индонезию и на остров Бали.

Ранее компания AirAsia подтвердила исчезновение своего самолета.

"На данный момент, к сожалению, мы не располагаем дополнительной информацией о судьбе пассажиров и членов экипажа, но будем сообщать по мере ее поступления", - отметили в компании. В настоящее время начаты поиски самолета "Эрбас А320-200" с регистрационным номером PK-AXC. Авиаперевозчик также сообщил об открытии "горячей линии" для родственников пассажиров и членов экипажа.

Сингапурский спасательно-координационный центр при поддержке ВМС и ВВС страны готовы оказать содействие властям Индонезии в операции по поиску местонахождения пропавшего самолета, сообщила корр. ТАСС представитель по связям с общественностью Управления гражданской авиации Сингапура Сатвиндер Кау.

"Два военно-транспортных самолета С-130 "Геркулес" готовы в любой момент отправиться для участия в спасательных работах, кроме того, готовы оказать любое содействие в операции", - отметила она. "Департамент совместно с сингапурским аэропортом находятся на связи с антикризисной группой малайзийской авиакомпании", - добавила представитель Управления. По ее словам, "в аэропорту Чанги для родственников находившихся на борту создана зона, расположенная во 2-м терминале".