 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Пропавший малайзийский самолет нашли на Google-картах - ФОТО

    На фото отчетливо виден не только корпус самолета, но и то, что Boieng буквально покрыт пулевыми отверстиями.© AFP

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Австралийский любитель, занимающийся расследованием авиакатастроф, Питер Макмэхон несколько лет изучал изображения NASA и Google Maps, чтобы найти Boeing, который четыре года назад пропал в Индийском океане, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По утверждению ему удалось обнаружить обломки самолета в океане.

    По словам П.Макмэхона, на фото отчетливо виден не только корпус самолета, но и то, что Boieng буквально покрыт пулевыми отверстиями.

    Австралиец утверждает, что место крушения лайнера находится в 16 километрах к югу от маленького острова Руанд, относящегося к Сейшельским островам, — области, не включенной в поисковую операцию.

    П.Макмэхон направил свое заключение в бюро транспорта и безопасности Австралии, где допустили, что изображение на снимках может быть пропавшим самолетом.

    Boeing 777 следовал из Куала-Лумпура в Пекин и пропал над Индийским океаном 8 марта 2014 года. На борту находились 239 человек. Его обломки и тела пассажиров так и не нашли.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi