Пропавшее в Атлантике судно с украинским экипажем затонуло

Попавшее в шторм в Атлантическом океане судно Bourbon Rhode с украинским экипажем затонуло.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе судовладельца.

Корабль пропал в четверг во время непогоды. Среди членов экипажа около десяти граждан Украины. Позже стало известно, что троих членов экипажа спасли, двое из них — украинцы.Спасатели совместно с ВМС Франции принимают все необходимые меры для поиска людей. В спасательной операции задействовали авиацию.Многие торговые суда изменили курс, чтобы помочь поискам.