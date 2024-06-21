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Пропалестинские демонстранты заблокировали вход в здание парламента Норвегии

Пропалестинские демонстранты заблокировали вход в здание парламента Норвегии Пропалестинские демонстранты заблокировали вход в здание парламента Норвегии в Осло, некоторые из них приковали себя цепями, восемь человек задержаны.
Другие страны
21 июня 2024 г. 13:23

Пропалестинские демонстранты заблокировали вход в здание парламента Норвегии в Осло, некоторые из них приковали себя цепями, восемь человек задержаны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении столичной полиции в соцсети "Х".

"Мы находимся около здания парламента из-за демонстрации в поддержку Палестины. Всего на месте присутствует около 40 демонстрантов. Некоторые из них заблокировали главный вход и... приковали себя цепями... В общей сложности восемь человек задержаны", - сказано в сообщении.

Норвежская телерадиовещательная компания NRK сообщает, что участие в демонстрации принимали активисты норвежской "группы действий за Палестину".

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