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Пропалестинские активисты в Мельбурне напали на еврейские объекты

Пропалестинские активисты в Мельбурне напали на еврейские объекты В австралийском городе Мельбурн произошло нападение пропалестинских активистов на израильский ресторан, а также совершена попытка поджога синагоги.
Другие страны
4 июля 2025 г. 18:41
Пропалестинские активисты в Мельбурне напали на еврейские объекты

В австралийском городе Мельбурн произошло нападение пропалестинских активистов на израильский ресторан, а также совершена попытка поджога синагоги.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

Активисты утверждают, что они выбрали своей мишенью ресторан, принадлежащий известному израильскому шеф-повару Эялю Шани, потому что его деловой партнер, предприниматель Шахар Сигал, выступает в поддержку противоречивой гуманитарной организации "Гуманитарный фонд Газы", поддерживаемой США и Израилем.

Одновременно с этим местная группа безопасности еврейской общины сообщает о попытке поджога синагоги в Восточном Мельбурне.

По словам группы, дверь в синагогу была подожжена, но никто не пострадал, а остальная часть здания осталась нетронутой.

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