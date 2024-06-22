Пропалестинские активисты распылили краску на здание Кембриджа

Пропалестинские активисты в Великобритании распылили красную краску на одно из зданий Кембриджского университета.

Пропалестинские активисты в Великобритании распылили красную краску на одно из зданий Кембриджского университета.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе на сайте движения Palestine Action.

"Участники акции распылили кроваво-красную краску на историческое здание Дома сената Кембриджского университета", - сказано там.

Причиной послужило то, что именно в этом здании выпустился экс-премьер Британии лорд Артур Бальфур, который в 1917 года на посту главы МИД сделал заявление о доброжелательном отношении к сионизму.

Активисты также обвиняют Кембриджский университет в финансировании боевых действий в секторе Газа.