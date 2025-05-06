Пропалестинские активисты провели акцию протеста в Нью-Йорке

Пропалестинские активисты провели акцию протеста у места проведения бала Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке Met Gala.
Как передает Report, об этом сообщает агентство AP.
Протестующие собрались недалеко от места проведения бала, перепрыгивали через установленные заграждения, а также устраивали перепалки с теми, кто поддерживает Израиль. В полиции Нью-Йорка, тем не менее, сообщили, что обошлось без задержаний.
Британское издание Metro отмечает, что во время протестов происходили стычки с полицией, полицейские выводили некоторых активистов.
Бал Met Gala ежегодно проходит в первый понедельник мая и считается одним из наиболее ярких событий фэшн-индустрии.