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Пропалестинские активисты провели акцию протеста в Нью-Йорке

Пропалестинские активисты провели акцию протеста в Нью-Йорке Пропалестинские активисты провели акцию протеста у места проведения бала Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке Met Gala.
Другие страны
6 мая 2025 г. 11:11
Пропалестинские активисты провели акцию протеста в Нью-Йорке

Пропалестинские активисты провели акцию протеста у места проведения бала Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке Met Gala.

Как передает Report, об этом сообщает агентство AP.

Протестующие собрались недалеко от места проведения бала, перепрыгивали через установленные заграждения, а также устраивали перепалки с теми, кто поддерживает Израиль. В полиции Нью-Йорка, тем не менее, сообщили, что обошлось без задержаний.

Британское издание Metro отмечает, что во время протестов происходили стычки с полицией, полицейские выводили некоторых активистов.

Бал Met Gala ежегодно проходит в первый понедельник мая и считается одним из наиболее ярких событий фэшн-индустрии.

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