ПРООН: Ущерб от землетрясения в Турции превысит 100 млрд долларов

Ущерб от разрушительного землетрясения в Турции превысит 100 миллиардов долларов.

Ущерб от разрушительного землетрясения в Турции превысит 100 миллиардов долларов.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом во время пресс-брифинга заявила постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Турции Луиза Винтон.

"Из проведенных на сегодняшний день расчетов ясно, что сумма ущерба, представленная правительством и поддержанная международными партнерами, превысит 100 миллиардов долларов", - сказала Луиза Винтон по видеосвязи из Газиантепа.

По ее словам, предварительная цифра используется в качестве основы для конференции доноров по мобилизации средств для жертв землетрясения в Турции и Сирии, которая состоится 16 марта в Брюсселе.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 баллов и 7,6 баллов. Число погибших в результате землетрясения превысило 46 тысяч человек.