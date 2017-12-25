Промышленность Сирии потеряла 4,5 млрд долларов за время войны

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Промышленный сектор экономики Сирии потерял около 4,5 млрд долларов США за время войны.

Как передает Report, об этом РИА Новости заявил министр промышленности Сирии Ахмед аль-Хаму.

"В результате этого разрушения и блокады, целью которой стали промышленные предприятия государственного и частного сектора, стоимость ущерба достигла 2 трлн 300 млрд сирийских лир (4,5 млрд долларов США)", - сообщил министр.

По его словам, в данную сумму включены не все предприятия, так как часть из них труднодоступна из-за ситуации в стране.

Он также добавил, что из всей суммы около 1,7 млрд долларов составили потери государственного сектора промышленности.

Отметим, что война в Сирии началась в 2011 году. По данным ООН, за это время погибли более 220 тыс. человек.