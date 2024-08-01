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Проливные дожди в столице Индии привели к масштабным затоплениям в городе

Проливные дожди в столице Индии привели к масштабным затоплениям в городе Сильные ливни, обрушившиеся на индийскую столицу минувшей ночью, привели к масштабным затоплениям в разных частях города.
Другие страны
1 августа 2024 г. 08:51
Проливные дожди в столице Индии привели к масштабным затоплениям в городе

Сильные ливни, обрушившиеся на индийскую столицу минувшей ночью, привели к масштабным затоплениям в разных частях города.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал India TV.

За несколько часов улицы превратились в реки, движение транспорта было заблокировано. Метеостанции зафиксировали в некоторых частях столичного региона до 147 мм выпавших осадков.

Метеорологический департамент Индии (IMD) решил объявить в национальном столичном округе Дели (в него входит Нью-Дели) красный уровень опасности из-за погоды на 24 часа. Жителям рекомендовано оставаться дома, укрепить окна и двери и избегать ненужных поездок. Правительство Дели приняло решение закрыть в четверг все школы с учетом текущих погодных условий.

За ночь пожарные зафиксировали более 10 обращений граждан об обрушившихся зданиях и стенах домов. По данным полиции, в Газипуре в восточной части столичного округа 22-летняя женщина и ее ребенок утонули в затопленном водостоке.

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