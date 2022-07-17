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Проливные дожди в Индии унесли жизни свыше сотни человек

Проливные дожди в Индии унесли жизни свыше сотни человек Проливные дожди в Индии с начала июня унесли жизни 102 человек.
Другие страны
17 июля 2022 г. 21:03
Проливные дожди в Индии унесли жизни свыше сотни человек

Проливные дожди в Индии с начала июня унесли жизни 102 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ANI News.

Десятки человек погибли в результате продолжающихся проливных дождей в штате Махараштра. В результате наводнений и инцидентов, вызванных проливными дождями, только за последние сутки погибло два и пострадало 68 человек.

Из зоны стихийного бедствия эвакуированы 12 тысяч жителей.

В ряде пострадавших от последствий дождей населенных пунктов объявлено "красный" уровень угрозы.

Отметим, что муссонные дожди в Южной Азии с июня по сентябрь, в частности наблюдающиеся в Индии, ежегодно приводят к крупномасштабным стихийным бедствиям.

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