Проливные дожди в Индии унесли жизни свыше сотни человек

Проливные дожди в Индии с начала июня унесли жизни 102 человек.
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Десятки человек погибли в результате продолжающихся проливных дождей в штате Махараштра. В результате наводнений и инцидентов, вызванных проливными дождями, только за последние сутки погибло два и пострадало 68 человек.
Из зоны стихийного бедствия эвакуированы 12 тысяч жителей.
В ряде пострадавших от последствий дождей населенных пунктов объявлено "красный" уровень угрозы.
Отметим, что муссонные дожди в Южной Азии с июня по сентябрь, в частности наблюдающиеся в Индии, ежегодно приводят к крупномасштабным стихийным бедствиям.