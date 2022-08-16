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Проливные дожди привели к наводнениям в британских графствах

Проливные дожди привели к наводнениям в британских графствах В графствах Девон и Корнуолл на западе Великобритании обильные дожди вызвали сильные наводнения. Предупреждения о дождях и грозах там и в некоторых других регионах все еще остаются в силе.
Другие страны
16 августа 2022 г. 19:20
Проливные дожди привели к наводнениям в британских графствах

В графствах Девон и Корнуолл на западе Великобритании обильные дожди вызвали сильные наводнения. Предупреждения о дождях и грозах там и в некоторых других регионах все еще остаются в силе.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает The Guardian.

По состоянию на вторник агентство окружающей среды Великобритании анонсировало предупреждение о наводнениях в 16 графствах, в частности, в районах Лондона, Норфолка, Ноттингемшира и Лестершира.

В Шотландии ранее из-за наводнений уже происходил сбой в движении поездов.

На прошлой неделе в нескольких регионах страны, в частности на юго-западе, юге и востоке Англии и в ее центральной части британские власти, напротив, объявляли предупреждение о засухе. Температура воздуха там достигала 35 градусов по Цельсию.

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