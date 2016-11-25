Прокурор: Террористы планировали нападение в Париже 1 декабря

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Задержанная на прошлой неделе в Страсбурге и Марселе группа из пяти подозреваемых была связана с группировкой "Исламское государство" (ИГ) и получала от нее инструкции через зашифрованные каналы связи.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил прокурор Парижа Франсуа Молан.

По словам прокурора, при обыске в квартире подозреваемых в Страсбурге были найдены тексты с инструкциями, "ясно доказывающие причастность" задержанных к ИГ и "прославляющие мученическую смерть".

Следствие установило, что задержанные планировали совершить нападение 1 декабря и с этой целью изучили около десятка возможных мест, включая парижский Диснейленд и Елисейские поля.

Ранее сообщалось, что задержанные в Страсбурге и Марселе - выходцы из Афганистана, Марокко и коренные французы в возрасте от 29 до 37 лет.