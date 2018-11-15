Прокурор попросил казни для 5 подозреваемых в убийстве Джемаля Кашикчи

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Саудовской Аравии ведущий уголовное дело Джемаля Кашикчи прокурор попросил казни для 5-ти из 11-ти подозреваемых в убийстве.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, информацию распространила Генпрокуратура Саудовской Аравии.

Сообщается, что прокурор попросил казни для участников преступления, заказчиков убийства.

Подчеркивается, что тело Дж.Кашикчи было расчленено и вывезено из консульства по частям. Сообщается, что журналист был убит, когда попытки вернуть его в Саудовскую Аравию не увенчались успехом.

Отметим, что сотрудник газеты "Вашингтон пост" Джемаль Кашикчи был убит 2 октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Его тело до сих пор не найдено.

Один из 15 человек, прибывших в Турцию с целью убийства журналиста, спустя некоторое время сказал при телефонном разговоре, намекая на наследного принца Мохаммеда бин Салмана: "Скажите патрону, что люди выполнили свою работу".