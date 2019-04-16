Прокурор Парижа: Отсуствуют улики умышленного поджога собора Нотр-Дам-де-Пари

"Никаких улик, свидетельствующих о совершении умышленного поджога собора Нотр-Дам-де-Пари не обнаружено".

Как сообщает западноевропейское бюро Report, об этом журналистам заявил прокурор города Париж Реми Хейтз.

По его словам, в настоящее время следствие выясняет причины случившегося: "Пока есть только одно предположение, что возгорание произошло в результате несоблюдения техники безопасности. К процессу расследования причин пожара привлечены 50 следователей. Начался допрос около 30 рабочих, занятых в работах по восстановлению и реконструкции церкви. 15 человек допрошены, остальные тоже будут допрошены".

Напомним, что вчера в соборе Парижской Богоматери произошел пожар.

Отметим, что продолжавшемся более 10 часов пожар удалось потушить только после полуночи. По предварительным данным, причиной пожара стало проведение ремонтных работ.