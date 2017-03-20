Прокуратуру в Париже эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Полицейские эвакуировали людей из здания французской финансовой прокуратуры в центре Парижа после звонка с сообщением о бомбе, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Службам безопасности приказано искать в здании взрывчатые вещества, это может занять значительную часть дня.

Французская финансовая прокуратура занималась сразу несколькими громкими делами в последние недели, включая расследование обвинений в финансовых преступлениях, выдвинутых против кандидатов в президенты Марин Ле Пен и Франсуа Фийона.

На прошлой неделе в представительстве Меж­ду­на­род­ного валютного фонда в Париже произошел взрыв, один человек был ранен.