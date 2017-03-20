 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Прокуратуру в Париже эвакуировали из-за сообщения о бомбе

    Службам безопасности приказано искать в здании взрывчатые вещества

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Полицейские эвакуировали людей из здания французской финансовой прокуратуры в центре Парижа после звонка с сообщением о бомбе, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Службам безопасности приказано искать в здании взрывчатые вещества, это может занять значительную часть дня.

    Французская финансовая прокуратура занималась сразу несколькими громкими делами в последние недели, включая расследование обвинений в финансовых преступлениях, выдвинутых против кандидатов в президенты Марин Ле Пен и Франсуа Фийона.

    На прошлой неделе в представительстве Меж­ду­на­род­ного валютного фонда в Париже произошел взрыв, один человек был ранен.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi