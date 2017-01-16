Прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест вице-председателя Samsung

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест одного из богатейших бизнесменов страны, вице-председателя компании Samsung Electronics Ли Джэёна, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Если суд утвердит ордер, Ли Джэёна могут арестовать уже 18 января.

Бизнесмен оказался замешан в крупнейшем в истории страны коррупционном скандале вокруг Чхве Сун Силь, подруги президента страны Пак Кын Хе, в результате которого Чхве Сун Силь была арестована по обвинению в коррупции и использовании служебного положения в корыстных целях, а Пак Кын Хе объявлен импичмент.

Крупнейшим из этих "доноров" был концерн Samsung, который, по данным следствия, также передал напрямую Чхве Сун Силь несколько миллионов долларов на обучение ее дочери верховой езде в Германии.

В октябре прошлого года Ли Джэён вошел в совет директоров концерна, и ожидалось, что уже в ближайшем будущем он должен полностью взять бразды правления Samsung в свои руки.