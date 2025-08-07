Прокуратура Южной Кореи снова не смогла принудительно допросить экс-президента

Группа специального прокурора Мин Чжун Ги, которая ведет дело о подозрениях в отношении бывшей первой леди Республики Корея, снова не смогла принудительно доставить бывшего президента Юн Сок Ёля на допрос.

Как передает Report , об этом сообщили представители спецпрокурора.

Суд 31 июля выдал ордер, позволяющий принудительно доставить на допрос Юн Сок Ёля, который с 10 июля содержится в СИЗО.

"Исполнение ордера было приостановлено около 09:40 из-за опасений, связанных с опасностью возникновения травм из-за отказа подозреваемого. Попытка исполнения ордера включала применение физической силы", - сообщили представители Мин Чжун Ги. Они прибыли в столичный следственный изолятор и приступили к исполнению ордера около 08:25 по местному времени (03:25 по бакинскому).

1 августа команда специального прокурора попыталась доставить бывшего президента на допрос, но решила не прибегать к физической силе. 7 августа - последний день, когда можно воспользоваться ордером.

Юн Сок Ёль оказался в СИЗО в первый раз в январе в рамках уголовного дела о мятеже. Сотрудники антикоррупционного органа несколько раз приходили в изолятор, чтобы принудительно допросить его, но так и не добились цели.