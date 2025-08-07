О нас

Прокуратура Южной Кореи снова не смогла принудительно допросить экс-президента Группа специального прокурора Мин Чжун Ги, которая ведет дело о подозрениях в отношении бывшей первой леди Республики Корея, снова не смогла принудительно доставить бывшего президента Юн Сок Ёля на допрос.
Другие страны
7 августа 2025 г. 05:09
Группа специального прокурора Мин Чжун Ги, которая ведет дело о подозрениях в отношении бывшей первой леди Республики Корея, снова не смогла принудительно доставить бывшего президента Юн Сок Ёля на допрос.

Как передает Report, об этом сообщили представители спецпрокурора.

Суд 31 июля выдал ордер, позволяющий принудительно доставить на допрос Юн Сок Ёля, который с 10 июля содержится в СИЗО.

"Исполнение ордера было приостановлено около 09:40 из-за опасений, связанных с опасностью возникновения травм из-за отказа подозреваемого. Попытка исполнения ордера включала применение физической силы", - сообщили представители Мин Чжун Ги. Они прибыли в столичный следственный изолятор и приступили к исполнению ордера около 08:25 по местному времени (03:25 по бакинскому).

1 августа команда специального прокурора попыталась доставить бывшего президента на допрос, но решила не прибегать к физической силе. 7 августа - последний день, когда можно воспользоваться ордером.

Юн Сок Ёль оказался в СИЗО в первый раз в январе в рамках уголовного дела о мятеже. Сотрудники антикоррупционного органа несколько раз приходили в изолятор, чтобы принудительно допросить его, но так и не добились цели.

