Прокуратура Южной Кореи просит продлить срок содержания под стражей Юн Сок Ёля

Прокуратура Южной Кореи ходатайствовала о продление срока пребывания под стражей отстраненного от власти президента страны Юн Сок Ёля до 6 февраля.

Прокуратура Южной Кореи ходатайствовала о продление срока пребывания под стражей отстраненного от власти президента страны Юн Сок Ёля до 6 февраля.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Korea Herald.

Издание отмечает, что, согласно законодательству страны, подозреваемый может быть задержан на 10 дней после выдачи ордера на арест. Ордер также может быть продлен еще на 10 дней, если запрос на это будет одобрен. Президент Юн был арестован 19 января.

В четверг Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) Южной Кореи передало прокуратуре материалы по расследованию дела президента, так как организация не имеет права предъявлять обвинения главе государства.