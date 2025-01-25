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Прокуратура Южной Кореи повторно попросила продлить заключение президента

Прокуратура Южной Кореи повторно попросила продлить заключение президента Прокуратура Республики Корея повторно обратилась в суд с ходатайством о продлении заключения президента Республики Корея Юн Сок Ёля.
Другие страны
25 января 2025 г. 09:25
Прокуратура Южной Кореи повторно попросила продлить заключение президента

Прокуратура Республики Корея повторно обратилась в суд с ходатайством о продлении заключения президента Республики Корея Юн Сок Ёля.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

23 января Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих передало дело Юн Сок Ёля о мятеже прокуратуре из-за отказа главы государства сотрудничать со следствием. В тот же день прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить заключение президента до 6 февраля.

Центральный окружной суд Сеула 24 января отказал в продлении заключения президента, поскольку счел недостаточными основания для проведения дополнительного расследования прокуратурой после того, как ей передали дело. Судья отметил, что закон разграничивает следствие и государственное обвинение в судебном процессе, а закон об антикоррупционном управлении подразумевает, что оно ведет независимые расследования.

Прокуратура при повторной подаче ходатайства отметила, что в прошлом были прецеденты, когда прокуратура проводила свое расследование после управления. Правоохранительный орган считает необходимым продлить заключение для проведения дополнительного расследования. Юн Сок Ёль был арестован 15 января, доставлен на первый и единственный допрос в управление, на котором отказался давать показания. Несмотря на многочисленные попытки и содержание президента в изоляторе, управление так и не смогло провести еще один допрос.

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