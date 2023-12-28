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Прокуратура во Франции потребовала судить мэра за содействие наркоторговле

Прокуратура во Франции потребовала судить мэра за содействие наркоторговле Французская прокуратура потребовала начать судебный процесс против мэра коммуны Кантелье (север Франции) Мелани Буланже за соучастие в торговле наркотиками.
Другие страны
28 декабря 2023 г. 14:21
Прокуратура во Франции потребовала судить мэра за содействие наркоторговле

Французская прокуратура потребовала начать судебный процесс против мэра коммуны Кантелье (север Франции) Мелани Буланже за соучастие в торговле наркотиками.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP.

Помимо мэра перед судом предстанет ее заместитель и еще 17 человек.

Мэр подозревается в том, что "намеренно затягивала процесс установки камер видеонаблюдения, чтобы не мешать одной из семей в Кантелье торговать наркотиками". Несмотря на то, что публично Буланже заявляла о борьбе с наркоторговлей, расследование показало, что она "сотрудничала с этой семьей, предоставляя ей информацию, необходимую для развития наркобизнеса".

Дело о незаконном обороте наркотиков в коммуне и соседнем Руане было заведено еще в сентябре 2019 года. В октябре 2021 года Буланже была помещена под стражу на 30 часов в рамках расследования, тогда же был задержан ее заместитель по экономическому развитию Хасби Колак.

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Версия на английском языке Prosecutor’s office in France demands mayor to be tried for facilitating drug trafficking

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