Прокуратура Венесуэлы начала предварительное расследование в отношении Гуайдо

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Прокуратура Венесуэлы начала предварительное расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник генеральный прокурор республики Тарек Вильям Сааб.

"Я передал председателю Верховного суда бумаги, касающиеся предварительного расследования, которое начала Генеральная прокуратура в отношении гражданина Хуана Гуайдо", - сказал он.