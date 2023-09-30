Прокуратура в США предъявила обвинения укравшему налоговую отчетность Трампа

Федеральная прокуратура в США в пятницу предъявила обвинения подрядчику Службы внутренних доходов (СВД, главное ведомство США по сбору налогов), который украл налоговые декларации бывшего американского лидера Дональда Трампа и передал их средствам массово

Федеральная прокуратура в США в пятницу предъявила обвинения подрядчику Службы внутренних доходов (СВД, главное ведомство США по сбору налогов), который украл налоговые декларации бывшего американского лидера Дональда Трампа и передал их средствам массовой информации.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Из судебных документов следует, что работавший в СВД с 2018 по 2020 год Чарльз Литтлджон украл "налоговые декларации, связанные с государственным служащим А и тысячами состоятельных граждан страны" за более чем 15 последних лет. "Затем он раскрыл налоговую информацию, связанную с госслужащим А, новостной организации 1 и раскрыл другую часть информации новостной организации 2. Обе новостные организации публиковали множество статей, в которых использовали налоговые сведения, которые получили от ответчика", - отмечается в документе.

Хотя в официальных документах не указывается ни название СМИ, ни имя "государственного служащего А", источники CNN сообщают, что речь идет о бывшем американском лидере Дональде Трампе.