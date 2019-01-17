Прокуратура США подозревает Huawei в хищении коммерческих секретов

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Федеральные власти США проводят расследование в отношении китайской компании Huawei, ее подозревают в похищении коммерческой информации у американских партнеров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

По сведениям ее источников, компании могут грозить обвинения в совершении уголовных преступлений. Власти США полагают, что Huawei могла быть причастна к похищению информации, представляющей коммерческую тайну. Сведения якобы касались оборудования, которое американская компания T-Mobile применяла для проверок смартфонов.