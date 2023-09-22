Прокуратура США провела пресс-конференцию в связи с обвинением Боба Менендеса в коррупции

Проармянский сенатор-демократ Боб Менендес и его жена Надин обвиняются в коррупции.

Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка провела пресс-конференцию в связи с обвинением проармянского сенатора-демократа Боба Менендеса и его жены Надин в коррупции.

Как передает Report со ссылкой на прокуратуру, в частности, Менендес и его жена обвиняются в получении "взяток на сотни тысяч долларов" в обмен на влияние на сенатора-демократа. Прокуратура утверждает, что взятки включали золотые слитки, наличные деньги, выплаты по ипотеке на жилье, компенсацию за "неполный рабочий день или отсутствие на работе" и роскошный автомобиль.

По пунктам обвинения в сговоре также обвиняют его жену Надин Арсланян и троих бизнесменов из Нью-Джерси. Группа обвиняется в координации действий с целью использования власти Менендеса в качестве сенатора США для личной выгоды и выгоды Египта, а именно – в вопросах сохранения монопольных прав на поставку халяльного мяса в США.

Прокуратура заявляет, что при обысках дома Менендеса и в его банковской ячейке было обнаружено почти 500 тысяч долларов наличными, в том числе в конвертах внутри пиджаков с именем Менендеса. Прокуроры утверждают, что на некоторых конвертах были отпечатки пальцев или ДНК одного из деловых контактов, от которого сенатор обвиняется в получении взяток.

Ранее Менендес уже был привлечен по обвинению в коррупции, однако был оправдан.

Напомним, что на слушаниях, организованных в Сенате США 14 сентября 2023 года Бобом Менендесом – сенатором, который в настоящее время находится под следствием ФБР за коррупционные связи с армянским лобби, исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким выступила с антиазербайджанским заявлением.