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Прокуратура Швеции предъявила обвинения двум организаторам акций с сожжением Корана

Прокуратура Швеции предъявила обвинения двум организаторам акций с сожжением Корана Прокуратура Швеции предъявила обвинения двум мужчинам за разжигание ненависти по национальному признаку после акций с сожжением Корана в Стокгольме.
Другие страны
28 августа 2024 г. 15:02
Прокуратура Швеции предъявила обвинения двум организаторам акций с сожжением Корана

Прокуратура Швеции предъявила обвинения двум мужчинам за разжигание ненависти по национальному признаку после акций с сожжением Корана в Стокгольме.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба шведского ведомства.

"Сегодня прокурор предъявил обвинения мужчинам в возрасте 38 и 49 лет в разжигании ненависти по национальному признаку после четырех акций с сожжением Корана в разных местах Стокгольма летом 2023 года", - говорится в сообщении.

Напомним, что в июне и августе прошлого года были проведены четыре акции с сожжением Корана, включая одну у мечети в центре Стокгольма во время празднования Курбан-байрама.

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