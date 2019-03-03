Прокуратура проверяет московский аэропорт после выезда самолета за пределы ВПП

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Прокуратура проводит проверку после того, как самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Пулково". Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру.

По данным ведомства, 2 марта самолет рейсом Ташкент - Санкт-Петербург при посадке в аэропорту "Пулково" выкатился на 50 метров за пределы ВПП. На борту самолета находился 241 пассажир, в настоящее время их высадка завершена, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что следственные органы по факту выката самолета в "Пулково" проводят доследственную проверку.