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Прокуратура предъявила обвинения убийце экс-премьера Японии Абэ

Прокуратура предъявила обвинения убийце экс-премьера Японии Абэ Прокуратура округа Нара (Япония) предъявила обвинения в убийстве и незаконном владении оружии Тэцуя Ямагами, застрелившему бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Другие страны
13 января 2023 г. 10:36
Прокуратура предъявила обвинения убийце экс-премьера Японии Абэ

Прокуратура округа Нара (Япония) предъявила обвинения в убийстве и незаконном владении оружии Тэцуя Ямагами, застрелившему бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Как передает Report, об этом сообщает газета Yomiuri.

Издание уточняет, что рассматривать дело, вероятнее всего, будет суд присяжных.

Абэ был убит 8 июля 2022 года во время выступления на митинге. Выстреливший в него 42-летний Тэцуя Ямагами после задержания сказал, что его мотивом стало желание отомстить Синдзо Абэ за предполагаемую связь с религиозной организацией "Церковь объединения", которая разорила семью нападавшего.

По итогам принудительной психиатрической экспертизы Ямагами был признан вменяемым. В начале января его перевели из закрытого медучреждения в тюрьму в городе Нара.

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