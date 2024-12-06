Прокуратура Перу заподозрила президента в неисполнении обязанностей

Генеральная прокуратура Перу начала предварительное расследование в отношении президента страны Дины Болуарте по подозрению в неисполнении должностных обязанностей.

Генеральная прокуратура Перу начала предварительное расследование в отношении президента страны Дины Болуарте по подозрению в неисполнении должностных обязанностей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ведомства.

"Генпрокуратура начала предварительное расследование в отношении президента республики Дины Болуарте по подозрению в неисполнении обязанностей и/или в оставлении поста", - отмечается в сообщении.

По данным прокуратуры, в период с 29 июня по 9 июля 2023 года Болуарте не исполняла обязанности президента из-за перенесенной операции, но не уведомила об этом кабинет министров и Конгресс. В мае группа депутатов, предложившая объявить импичмент главе государства, в своем ходатайство указала, что Болуарте не работала 12 дней из-за пластической операции.

Ранее в отношении президента Перу были начаты расследования по подозрению в коррупции и превышении полномочий. В июле генпрокуратура представила на рассмотрение парламента конституционную жалобу в отношении Болуарте из-за гибели участников протестов, которые проходили с 7 декабря 2022 года по 9 февраля 2023 года. По данным властей, в общей сложности в ходе столкновений погибли 44 человека, 116 получили ранения.