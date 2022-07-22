О нас

Прокуратура Перу начала новое расследование в отношении президента

Прокуратура Перу начала новое расследование в отношении президента Генеральная прокуратура Перу начала расследование в отношении президента страны Педро Кастильо, который подозревается в препятствовании правосудию.
Другие страны
22 июля 2022 г. 05:23
Прокуратура Перу начала новое расследование в отношении президента

Генеральная прокуратура Перу начала расследование в отношении президента страны Педро Кастильо, который подозревается в препятствовании правосудию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом ведомство сообщило в Twitter.

"Генеральный прокурор постановила начать расследование в отношении президента республики Педро Кастильо по подозрению в совершении преступления против государственной власти, а именно в укрывательстве", - говорится в сообщении.

По словам Генпрокуратуры, расследование связано "с недавними перестановками" в Министерстве внутренних дел. Экс-глава этого ведомства Мариано Гонсалес, которого отправили в отставку 19 июля, спустя две недели после назначения на эту должность, обвинил президента в препятствовании проведению расследования в отношении бывших членов правительства. Глава государства отрицает свою вину.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Peru Prokurorluğu ölkə Prezidentinə qarşı təhqiqata başlayıb

Другие новости из категории

Заразившийся COVID-19 Байден утверждает, что он в полном порядке
Заразившийся COVID-19 Байден утверждает, что он в полном порядке
22 июля 2022 г. 03:08
Генсек ООН находится в Турции
Генсек ООН находится в Турции
22 июля 2022 г. 02:04
Лукашенко: У Беларуси миротворческая роль в конфликте между Россией и Украиной
Лукашенко: У Беларуси миротворческая роль в конфликте между Россией и Украиной
22 июля 2022 г. 01:10
Выборы в парламент Италии пройдут в сентябре
Выборы в парламент Италии пройдут в сентябре
21 июля 2022 г. 23:32
Финская таможня продала конфискованные биткойны на более чем 45 млн евро
Финская таможня продала конфискованные биткойны на более чем 45 млн евро
21 июля 2022 г. 20:59
Президент Италии Маттарелла распустил парламент
Президент Италии Маттарелла распустил парламент
21 июля 2022 г. 20:45
Цены на нефть замедлили падение
Цены на нефть замедлили падение
21 июля 2022 г. 20:36
Amazon приобрела медицинскую компанию One Medical за $3,9 млрд
Amazon приобрела медицинскую компанию One Medical за $3,9 млрд
21 июля 2022 г. 20:16
Министр обороны Польши объявил о наборе бригад теробороны
Министр обороны Польши объявил о наборе бригад теробороны
21 июля 2022 г. 20:05
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
21 июля 2022 г. 19:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi