Прокуратура Парижа начала расследование работы соцсети "X" из-за предполагаемого искажения ее алгоритмов.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Franceinfo.
В заявлении прокуратуры говорится о том, что алгоритмы "вероятно, исказили работу автоматизированной системы обработки данных, судьи и сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью анализируют систему и проводят первоначальную техническую проверку".
По данным радиостанции, расследование началось после того, как 12 января французский депутат Эрик Боторель сообщил о "необъективных алгоритмах" в работе соцсети.