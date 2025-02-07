Прокуратура Парижа начала расследование работы соцсети "X"

Прокуратура Парижа начала расследование работы соцсети "X" из-за предполагаемого искажения ее алгоритмов.

Прокуратура Парижа начала расследование работы соцсети "X" из-за предполагаемого искажения ее алгоритмов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Franceinfo.

В заявлении прокуратуры говорится о том, что алгоритмы "вероятно, исказили работу автоматизированной системы обработки данных, судьи и сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью анализируют систему и проводят первоначальную техническую проверку".

По данным радиостанции, расследование началось после того, как 12 января французский депутат Эрик Боторель сообщил о "необъективных алгоритмах" в работе соцсети.