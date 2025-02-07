О нас

Прокуратура Парижа начала расследование работы соцсети "X"

Прокуратура Парижа начала расследование работы соцсети "X" Прокуратура Парижа начала расследование работы соцсети "X" из-за предполагаемого искажения ее алгоритмов.
Другие страны
7 февраля 2025 г. 19:28
Прокуратура Парижа начала расследование работы соцсети X

Прокуратура Парижа начала расследование работы соцсети "X" из-за предполагаемого искажения ее алгоритмов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Franceinfo.

В заявлении прокуратуры говорится о том, что алгоритмы "вероятно, исказили работу автоматизированной системы обработки данных, судьи и сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью анализируют систему и проводят первоначальную техническую проверку".

По данным радиостанции, расследование началось после того, как 12 января французский депутат Эрик Боторель сообщил о "необъективных алгоритмах" в работе соцсети.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi