Прокуратура округа Манхэттен сообщила Трампу, что он будет задержан 21 марта

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что 21 марта его собираются задержать на основании "старых и полностью развенчанных" обвинений.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.
По словам Трампа, об этом ему стало известно из-за утечки информации из прокуратуры округа Манхэттен.
"Незаконные утечки из <…> окружной прокуратуры Манхэттена <…> свидетельствуют о том, что, хотя никакая вина не доказана, на основе старых и полностью развенчанных другими многочисленными прокурорами обвинений, <…> бывший президент Соединенных Штатов Америки будет задержан на следующей неделе во вторник", - написал Трамп в субботу в своей социальной сети Truth Social.