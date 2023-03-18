Прокуратура округа Манхэттен сообщила Трампу, что он будет задержан 21 марта

Прокуратура округа Манхэттен сообщила Трампу, что он будет задержан 21 марта.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что 21 марта его собираются задержать на основании "старых и полностью развенчанных" обвинений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

По словам Трампа, об этом ему стало известно из-за утечки информации из прокуратуры округа Манхэттен.

"Незаконные утечки из <…> окружной прокуратуры Манхэттена <…> свидетельствуют о том, что, хотя никакая вина не доказана, на основе старых и полностью развенчанных другими многочисленными прокурорами обвинений, <…> бывший президент Соединенных Штатов Америки будет задержан на следующей неделе во вторник", - написал Трамп в субботу в своей социальной сети Truth Social.