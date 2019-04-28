Прокуратура Нью-Йорка начала расследование против Национальной стрелковой ассоциации

Прокуратура штата Нью-Йорк начала расследование в отношении Национальной стрелковой ассоциации (НСА) США, президент которой объявил ранее, что покинет свой пост из-за разногласий с генеральным директором.

Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, расследование начато в связи с обвинениями, которые выдвигал президент НСА Оливер Норт в адрес гендиректора ассоциации Уэйна Ла Пьера. В сообщении газеты указывается, что прокуратурой высланы повестки в суд для дачи показаний. Каких-либо дополнительных комментариев не последовало.

В субботу президент НСА заявил на ежегодной встрече членов ассоциации в Индианаполисе (штат Индиана), что покинет свой пост. По словам Норта, он рассчитывал, что будет второй год подряд избран на пост президента НСА, насчитывающей около 5 млн членов. "Теперь же я проинформирован о том, что этого не произойдет", - констатировал он. Ранее Норт обвинил Ла Пьера в растрате средств НСА, после чего тот направил совету директоров ассоциации письмо, в котором обвинил Норта в попытке сместить его с поста генерального директора.

Как уточняет The Wall Street Journal, адвокат, представляющий НСА, заявил, что ассоциация "будет сотрудничать с любым расследованием, ведущимся в отношении ее финансов". "НСА готова к этому, полностью уверена в своих методах бухгалтерского учета и приверженности эффективному управлению", - приводит издание слова юриста.