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Прокуратура Нью-Йорка требует взыскать с Трампа $370 млн

Прокуратура Нью-Йорка требует взыскать с Трампа $370 млн Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс потребовала от суда взыскать с бывшего президента США Дональда Трампа $370 млн по делу о махинациях с активами Trump Organization.
Другие страны
6 января 2024 г. 07:16
Прокуратура Нью-Йорка требует взыскать с Трампа $370 млн

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс потребовала от суда взыскать с бывшего президента США Дональда Трампа $370 млн по делу о махинациях с активами Trump Organization.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания ABC.

Именно в такую сумму, по ее данным, прокуратура оценила доход бывшего американского лидера, который тот смог получить благодаря завышению стоимости своих активов. Помимо этого, Джеймс просит суд пожизненно отстранить Трампа, а также двух бывших сотрудников Trump Organization Аллена Вайссельберга и Джеффри Маккони от "участия в индустрии недвижимости" в штате Нью-Йорк.

Иск нью-йоркской прокуратуры в отношении Трампа и его компании в рамках гражданского дела о мошенничестве был направлен в суд в сентябре 2022 года. По версии Джеймс, компания предоставляла неверные сведения о стоимости активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке. По мнению прокуратуры, стоимость активов была завышена на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд. В частности, как настаивает ведомство, была завышена стоимость поместья Трампа во Флориде, его апартаментов в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, нескольких офисных зданий и полей для игры в гольф. Защита Трампа настаивает на том, что обвинения безосновательны, а цена собственности могла со временем измениться по различным причинам.

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Версия на азербайджанском языке Nyu-York prokurorluğu Trampın 370 milyon dollar cərimə ödəməsini tələb edir

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