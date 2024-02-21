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Прокуратура Нью-Йорка потребует конфисковать активы Трампа

Прокуратура Нью-Йорка потребует конфисковать активы Трампа Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс потребует конфисковать активы бывшего президента США Дональда Трампа, если он не выплатит около $355 млн по делу о махинациях с Trump Organization.
Другие страны
21 февраля 2024 г. 15:31
Прокуратура Нью-Йорка потребует конфисковать активы Трампа

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс потребует конфисковать активы бывшего президента США Дональда Трампа, если он не выплатит около $355 млн по делу о махинациях с Trump Organization.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает ABC news.

"Если у него не будет средств на погашение штрафа, то мы обратимся в суд для принудительного исполнения решения и попросим арестовать его активы", - сообщила она в интервью телеканалу.

По ее словам, конфискация может затронуть принадлежащий Трампу небоскреб, расположенный на Уолл-стрит.

16 февраля суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization и обязал выплатить около $355 млн.

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Версия на английском языке New York prosecutors to demand confiscation of Trump's assets

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