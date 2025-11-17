Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Прокуратура Нидерландов расследует смерть около 50 человек из-за некачественных лекарств

    Другие страны
    • 17 ноября, 2025
    • 20:16
    Прокуратура Нидерландов расследует смерть около 50 человек из-за некачественных лекарств

    Прокуратура Нидерландов расследует гибель 49 человек, предположительно, в результате приема лекарств, приобретенных на закрытом нелегальном фармацевтическом сайте.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    В ходе текущего судебного процесса против владельцев сайта Funcaps прокуроры заявили, что видят прямую связь гибели 27 молодых людей с употреблением товаров, заказанных ими на данной платформе.

    При проверке полицейских баз данных всплыли еще 22 подобных случая. В последние дни родители четырех погибших также сообщили о подозрении на отравление лекарствами с данного сайта.

    Отмечается, что владельцы ресурса были задержаны в августе по подозрению в торговле нелицензированными медикаментами и продаже сильнодействующих препаратов без рецептов.

    По данным следствия, они также распространяли наркотики, почти полностью копирующие запрещенные вещества, но измененные ровно настолько, чтобы оставаться формально легальными.

    Нидерланды наркотические вещества фармацевтика жертвы смерти
    Niderland Prokurorluğu təxminən 50 nəfərin keyfiyyətsiz dərmanlar səbəbindən ölümünü araşdırır

    Последние новости

    20:44

    Посол Словакии поздравил Азербайджан с Днем национального возрождения

    Внешняя политика
    20:43

    Президент Турции: Мы и впредь будем выполнять свои обязательства для развития Южного Кавказа

    В регионе
    20:41

    Рютте: Интеграция Финляндии в НАТО идет по плану

    Другие страны
    20:34
    Фото

    Служба электронной безопасности обратилась к пользователям WhatsApp

    ИКТ
    20:22

    Эрдоган: Азербайджан и Грузия оказали всевозможную помощь после крушения турецкого самолета

    В регионе
    20:19
    Фото

    Азербайджанская делегация посетила Оборонный колледж НАТО

    Внешняя политика
    20:16

    Прокуратура Нидерландов расследует смерть около 50 человек из-за некачественных лекарств

    Другие страны
    20:05
    Фото

    Азербайджан принял участие в благотворительной ярмарке НАТО

    Внешняя политика
    19:50

    Макрон заявил о совместной работе ЕС и США над усилениями санкций против РФ

    Другие страны
    Лента новостей