Прокуратура Нидерландов расследует смерть около 50 человек из-за некачественных лекарств

Прокуратура Нидерландов расследует гибель 49 человек, предположительно, в результате приема лекарств, приобретенных на закрытом нелегальном фармацевтическом сайте.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

В ходе текущего судебного процесса против владельцев сайта Funcaps прокуроры заявили, что видят прямую связь гибели 27 молодых людей с употреблением товаров, заказанных ими на данной платформе.

При проверке полицейских баз данных всплыли еще 22 подобных случая. В последние дни родители четырех погибших также сообщили о подозрении на отравление лекарствами с данного сайта.

Отмечается, что владельцы ресурса были задержаны в августе по подозрению в торговле нелицензированными медикаментами и продаже сильнодействующих препаратов без рецептов.

По данным следствия, они также распространяли наркотики, почти полностью копирующие запрещенные вещества, но измененные ровно настолько, чтобы оставаться формально легальными.