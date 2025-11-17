Прокуратура Нидерландов расследует смерть около 50 человек из-за некачественных лекарств
- 17 ноября, 2025
- 20:16
Прокуратура Нидерландов расследует гибель 49 человек, предположительно, в результате приема лекарств, приобретенных на закрытом нелегальном фармацевтическом сайте.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
В ходе текущего судебного процесса против владельцев сайта Funcaps прокуроры заявили, что видят прямую связь гибели 27 молодых людей с употреблением товаров, заказанных ими на данной платформе.
При проверке полицейских баз данных всплыли еще 22 подобных случая. В последние дни родители четырех погибших также сообщили о подозрении на отравление лекарствами с данного сайта.
Отмечается, что владельцы ресурса были задержаны в августе по подозрению в торговле нелицензированными медикаментами и продаже сильнодействующих препаратов без рецептов.
По данным следствия, они также распространяли наркотики, почти полностью копирующие запрещенные вещества, но измененные ровно настолько, чтобы оставаться формально легальными.